Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Moldova'ya Avrupa Barış Fonu kapsamında 40 milyon euro değerinde yardım paketi kabul edildi.

Paket, Moldova Silahlı Kuvvetlerinin lojistik, hareketlilik, komuta ve kontrol, siber savunma, insansız hava keşif ve taktik iletişim birimlerinin kapasitelerini güçlendirecek ölümcül olmayan askeri teçhizatlar, malzeme ve hizmetlerden oluşuyor.

Yardım, Aralık 2021'de kabul edilen 7 milyon euroluk paketi tamamlayacak.

Açıklamada, yardımın "AB'nin Moldova'nın ulusal güvenliğini, istikrarını ve direncini artırma amacıyla kapasitesini güçlendirme taahhüdünün kanıtı" olduğu vurgulandı.

AB, mayıs ayında da COVID-19 salgını, doğal gaz krizi ve son olarak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sığınmacı kriziyle karşı karşıya kalan Moldova'ya 52 milyon euroluk destek açıklamıştı.