AB'den İdlib'de "silahsız bölge" açıklaması

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kojiancic, "İdlib anlaşmasının, sivil hayatların korunmasını ve insani yardımların aralıksız sürmesini garanti altına almasını bekliyoruz." dedi.

Kojiancic, AB'nin daha önce de İdlib'e olası bir askeri saldırının milyonlarca sivilin hayatını riske atarak yeni bir insani faciaya yol açacağı uyarısı yaptığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Soçi'de yaptıkları görüşmede İdlib'de silahtan arındırılmış bölge oluşturulması kararı almıştı.

Kaynak: AA