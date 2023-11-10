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Dünya
AA 10.11.2023 16:49

AB'den Gazze için "çifte standart yapmamalıyız" mesajı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin "Ukrayna'daki savaşta uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun uygulanmasını savunduğumuzda olduğu gibi AB'nin çifte standart içinde olmadığını göstermemiz bizim için önem taşımaktadır." dedi.

AB'den Gazze için "çifte standart yapmamalıyız" mesajı
[Fotograf: AP]

AB ülkelerinin liderlerini bir araya getiren AB Konseyi'ne başkanlık eden Michel, Belçika'nın La Libre gazetesine verdiği mülakatta Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Michel, "Savaşların bile kuralı vardır. Ukrayna'daki savaşta uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun uygulanmasını savunduğumuzda olduğu gibi AB'nin çifte standart içinde olmadığını göstermemiz bizim için önem taşımaktadır. Siviller her zaman ve her yerde korunmalıdır. İnsani yardım sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sivillerin korunması gerekliliğini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde dile getirdiğini aktaran Michel, Netanyahu ile Gazze'de güvenli bölgeler oluşturulmasını, yüzen hastaneler kurulmasını da konuştuğunu bildirdi.

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