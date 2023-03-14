Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile başkent Cezayir’deki Muradiye Sarayı’nda bir araya gelen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna’daki savaşı, enerji, terörle mücadele ve Cezayir’in yurt dışına kaçırılan mallarının iade edilmesi konularını görüştü.

"AB, Ukrayna'yı siyasi, askeri ve mali olarak desteklemektedir"

Borell, ikili görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, Cezayir’e Ukrayna’da devam eden savaşın durdurulması çabalarına destek çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

“Ukrayna'daki savaş sadece bir Avrupa çekişmesi değil, uluslararası hukuku ihlal eden bir saldırı olması hasebiyle tüm dünyaya meydan okumadır. Bu nedenle AB mümkün olduğunca Ukrayna'yı siyasi, askeri ve mali olarak desteklemektedir ve öyle kalacaktır. Cezayir'i de bu haksız savaşı durdurmak ve dünya üzerindeki ekonomik ve insani etkilerini hafifletmek için gösterilen çabalara katılmaya davet ediyorum.”

"Cezayir terörle mücadelede AB’nin önemli ortaklarından"

Borell, Cezayir’in enerji konusunda AB ile iyi bir ortaklığı olduğuna ve Cezayir’in doğal gaz ihracatının yaklaşık olarak yüzde 90’ınının Avrupa’ya gittiğine dikkati çekerek, “Bu alanda (enerji) güvenilir bir ortak olduğu için Cezayir'e güvenebiliriz. Zor zamanlardan geçen Cezayir ile bu ortaklığı gelecekte yenilenebilir enerjiler alanında güçlendirmek istiyoruz” dedi.

Cezayir’in terörle mücadelede de AB’nin önemli ortaklarından biri olduğunu belirten Borell, “Cezayir'in bu alandaki uzun deneyimi göz önüne alındığında, AB, Sahel bölgesinde terörle mücadeleye devam etme çabalarını koordine etme noktasında da Cezayir'e güveniyor” ifadelerini kullandı.

Borell, Cezayir makamlarıyla güvenlik meselelerine ilişkin diyaloğun en üst düzeyde tartışılması konusunda mutabakata varıldığını söyleyerek, bu çerçevede yıl sonu öncesi Cezayir ile bir toplantının yapılacağına işaret etti.

Eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika döneminde Cezayir’in yurt dışına kaçırılan mallarına ilişkin ise Borell, AB’nin bu malların iadesi için Cezayir ile işbirliği yapma çabalarını iki katına çıkaracağını vurguladı.

Pazar akşamı Cezayir’e giden Borrell, Başbakan Eymen Bin Abdurrahman tarafından karşılanmıştı.

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bin Abdurrahman ile gerçekleştirdiği görüşmeyi “çok önemli” olarak nitelemişti.

AB-Cezayir ortaklığının güçlendirilmesine işaret eden Borrell, “Enerji, ticaret, bölgesel güvenlik, iklim ve çevre dahil olmak üzere birçok alanda büyük potansiyele sahip olan ortaklığımızı güçlendirme, görüşmemizin merkezinde yer aldı" ifadelerini kullanmıştı.