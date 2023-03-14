BM Cenevre Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bugün Cenevre'de Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths'in, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin liderliğindeki üst düzey bir heyetle bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin, 22 Temmuz 2022'de imzalanan iki anlaşmanın uygulanmasına odaklandığını, bu anlaşmaların Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna ve BM arasındaki "Karadeniz Tahıl Girişimi" ve engelsiz gıda ve gübre ihracatını kolaylaştırmak için Rusya ile BM arasındaki Mutabakat Zaptı olduğu bildirildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bugün BM'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yanı sıra Rus gıda ve gübre ihracını kolaylaştırma çabalarına tamamen bağlı kaldığını ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksi'nin Mart 2022'de rekor seviyelere ulaştığı, bu endeksin art arda 10 aydır düşmesinde her iki anlaşmanın da gıda fiyatlarında olumlu etkisinin olduğu vurgulandı.

BM'nin, Rusya tarafından yapılan 18 Mart'ta sona erecek Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sadece 60 gün süreyle bir kez daha uzatılmasına itiraz etmediği yönünde açıklamayı not ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "BM Genel Sekreteri, BM'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'nin bütünlüğünü korumak ve sürekliliğini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacağını teyit etti. BM'nin İstanbul'da yapılan anlaşmalara verdiği destek, bir neslin yaşadığı en ciddi yaşam maliyeti krizine verilen küresel tepkinin bir parçasıdır" ifadelerine yer verildi.

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın, 24 milyon ton tahılın ihracatına imkan tanıdığı belirtilen açıklamada, "Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devamı, küresel gıda güvenliği için çok önemlidir çünkü tahıl ve gübre fiyatları ile erişilebilirliği savaş öncesi seviyelere gelmedi. Bu durum özellikle gelişmekte olan ülkelerde zorluklara neden oluyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı. Anlaşma, 19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştı.