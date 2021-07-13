Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija, AB-Bosna Hersek İstikrar ve Ortaklık Konseyi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bosna Hersek'in aday ülke olması için yerine getirmesi gereken 14 şarta değinen Borrell, "Geçen seneden bu yana hassas ve gerekli anayasa ve seçim reformu da dahil olmak üzere, 14 temel kriteri değerlendirdik. Geçen seneden bu yana atılan adımlar ve hızlanma söz konusu." dedi.

"Bazı konular askıya alındı"

Borrell, bazı konuların ise askıda kaldığı ve reform yapılmadığını belirterek, "Seçim yapılmayacak olan bu yılda, siyasi liderliği gerekli çabaları hızlandırmaları için teşvik ediyoruz. Onların, vatandaşların da isteği doğrultusunda ülkeyi AB entegrasyonu yoluna sokma sorumlulukları var." diye konuştu.

Yüksek Temsilci, "İstikrar ve Ortaklık Konseyi, AB'nin Bosna ve Hersek'in tek, birleşik ve egemen bir ülke olarak AB perspektifine olan kesin bağlılığını yineledi." açıklamasını yaptı.

"Bazıları Bosna Hersek'i göçmenler için yurt haline getirmeye çalışıyor"

Tegeltija da geçen bir yıl içinde COVID-19 ile mücadelenin AB ile ilişkilere olumsuz etkileri olduğunu, buna rağmen önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Tegeltija, "14 kriter ile ilgili olarak siyasi ve ekonomik hedefler söz konusu olduğunda yükümlülüklerimizi anlıyoruz. Zaman sınırlarını da anlıyoruz ancak sabrınızı, anlayışınızı ve şimdiye kadar elde ettiklerimize değer vermenizi rica ediyoruz." dedi.

Tegeltija göç sorununa değindi ve "Bazıları Bosna Hersek'i göçmenler için yurt haline getirmeye çalışıyor. Bu bizim için kabul edilebilir değil. Bosna Hersek AB üyesi olmaya kesinlikle bağlıdır ama AB de onu entegre etmeye bağlı olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.