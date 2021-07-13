Avrupa Birliğinde (AB) Alman Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan ankete göre hukukun üstünlüğü, özgür seçimler, ifade özgürlüğü Avrupa Birliği vatandaşlarının yaklaşık yüzde 90'ı için büyük önem taşıyor. Ancak Avrupalılar bu temel değerlerin tamamen uygulandığını düşünmüyor.

Avrupalıların Birlik'teki demokrasiden memnuniyet oranı yüzde 60 iken, kendi ülkelerindeki demokrasiden memnuniyet oranı daha düşük.

Tüm AB üye ülkeleri için ülkelerindeki demokrasiden memnun olanların ortalaması yüzde 54 iken Fransa'da yüzde 51, İspanya'da yüzde 46, İtalya'da yüzde 40.

En sonda Polonya var

Listenin en sonunda Polonya var. Nüfusun sadece yüzde 35'i kendi ülkelerinde demokrasinin işleyişinden memnun.

Anket, salgın döneminde vatandaşlar üzerindeki kısıtlamalarla birlikte, demokrasinin işleyişinden duyulan memnuniyetin bozulmuş olabileceğine dair artan endişeleri ortaya koyuyor.