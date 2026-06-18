AB’den Atina’ya Türkiye uyarısı: Türkiye’ye ihtiyacımız var

Avrupa Birliği’nden Yunanistan’a Türkiye konusunda uyarı geldi. Uyarıyı veren ise AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas…

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea’ya konuşan Kallas, özellikle savunma alanında Türkiye ile iş birliği yapmanın önemli olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği’nin 150 milyar avroluk savunma programı SAFE’e Türkiye’nin katılımını engellemeye çalışan Yunanistan için uyarı niteliğindeki sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye ile elimizden geldiğince iş birliği yapmayı öneriyoruz. Savunmada, Türkiye'nin SAFE'ye katılmaması nedeniyle, mevcut üye devletler Türkiye ile daha yakın iş birliği için çaba gösteriyor; çünkü çoğunluğu Türkiye ile birlikte NATO'da yer alıyor ve Türkiye de orada önemli bir rol oynuyor.”

Kallas, Yunan gazetesinin, Türkiye’nin iki AB ülkesini tehdit ettiği yönündeki kışkırtıcı sorusuna ise, Avrupa'nın özellikle savunma alanında Türkiye ile iş birliğine ihtiyaç duyduğunu söyleyerek yanıt verdi. Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisindeki önemine vurgu yaptı.