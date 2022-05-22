Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki enerji gerilimi bir süredir devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşı ise ipleri kopma noktasına getirdi.



Moskova, Polonya ve Bulgaristan'a sevk edilen doğal gazı geçen ay tamamen kesti. Ukrayna da Sohranovka gaz dağıtım tesisine Rus gazı alımını durdurdu.



Son olarak Rusya, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna tepki gösterdi. "Cevabımız sürpriz olacak" açıklamasından çok geçmeden gazı kesti. Moskova, Finlandiya'ya elektrik sağlamayı da bir ay önce bırakmıştı.

AB'nin enerji açmazı



Rus gazına yüzde 67 oranında bağımlı olan Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor. Ülkeler yaz sezonuna girdiği için doğal gaz ihtiyacı kışa göre daha az. Stoklardaki doğal gaz kullanılıyor.



AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen daha önce rezervlerinde yeterli miktarda doğal gaz depoladıklarını ancak kış aylarında krizin kapılarında olacağı uyarısında bulunmuştu.



Brüksel, krizden çıkış arıyor. Ancak çok fazla seçenek yok. Krize acil çözüm için gözler sıvı doğal gaz LNG'ye çevrildi.

LNG'nin maliyeti ürkütüyor



ABD, Rusya'nın rolünü üstlenmek için adım attı. ABD'nin LNG'sine bağımlı hale gelme tehlikesi doğsa da AB yönünü Washington'a çevirdi.



ABD'nin yeterli sıvı doğal gazı tedariki sağlaması mümkün görünmüyor. AB ile Katar görüşmeleri de masada. Katar, LNG arzının Rusya'dan sağlanan enerjiye alternatif olamayacağı konusunda uyardı. Brüksel'de yeni arayışlar da sürüyor.



Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan TANAP boru hattı bu noktada ön plana çıktı.

TANAP yeniden gündemde



AB yetkilileri doğal gaz için Bakü'nün kapısını çaldı. Görüşme trafiği artarken Türkiye'nin de içinde olduğu yeni planlar gündemde. Akdeniz gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırma planları konuşuluyor.



Enerji çıkmazında nükleer seçeneği de yeniden gündemde. Nükleer enerjiyi geride bırakmaya hazırlanan AB, yeni dönemde planı askıya alarak eski reaktörlere gözünü dikti.



Kimini tamir ederek açıyor, kimini kapatma planını iptal ediyor. Hatta yenilerini inşa ediyor. Tüm bunların ekonomik krizi derinleştiren enerji açmazından çıkışı sağlayıp sağlamayacağı henüz net değil.

Haber: Asena Maraş