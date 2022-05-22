Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 10:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KKTC'den Rum yönetimine tepki
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
KKTC Dışişleri Bakanlığı, Kapalı Maraş bölgesiyle ilgili tek yetkinin hükümete ait olduğunu vurguladı. KKTC makamlarının, Maraş'ta atılacak adımlara ilişkin başta Rum tarafı olmak üzere hiçbir merciden icazet almayacağı ifade edildi.
KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kapalı Maraş'a ilişkin dünya kamuoyunu yanıltmayı sürdürdüğü hatırlatıldı.
KKTC hükümetinin, Rum Yönetimi'nin iddia ettiği gibi kapalı Maraş'ta yeni bir plaj açılması kararı almadığı, halihazırda kullanıma açık plajda güvenlik başta olmak üzere, bazı iyileştirme çalışmaları başlatıldığı ifade edildi.
Açıklamada, "Kapalı Maraş'ın KKTC toprağı olduğu ve Maraş ile ilgili tek yetkinin de KKTC hükümetine ait olduğunun bir kez daha kayda geçirilmesinde yarar görmekteyiz" denildi.
Etiketler: KKTC
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