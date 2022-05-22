KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kapalı Maraş'a ilişkin dünya kamuoyunu yanıltmayı sürdürdüğü hatırlatıldı.



KKTC hükümetinin, Rum Yönetimi'nin iddia ettiği gibi kapalı Maraş'ta yeni bir plaj açılması kararı almadığı, halihazırda kullanıma açık plajda güvenlik başta olmak üzere, bazı iyileştirme çalışmaları başlatıldığı ifade edildi.



Açıklamada, "Kapalı Maraş'ın KKTC toprağı olduğu ve Maraş ile ilgili tek yetkinin de KKTC hükümetine ait olduğunun bir kez daha kayda geçirilmesinde yarar görmekteyiz" denildi.