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AB'de 27 ülkenin büyükelçileri Brüksel'e çağrıldı

Avrupa Birliği'nde 27 üye ülkenin büyükelçileri Brexit toplantısı için Brüksel'e çağrıldı.

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ABde 27 ülkenin büyükelçileri Brüksele çağrıldı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci yoğun tartışmalar ile ilerliyor. Üye devletlerin birlik nezdindeki büyükelçileri acil toplantıya çağrıldı.

Avrupa Birliği Komisyonu sürpriz bir açıklama yaparak üye 27 devletin büyükelçilerini toplantıya çağrıldığını duyurdu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıya İngiltere Büyükelçisi çağrılmadı. 

Toplantıda Brexit diye de bilinen ayrılık görüşmelerine Çarşamba gününe kadar ara verilmesi kararlaştırıldı. Taraflar, liderlerin Brüksel'de akşam yemeğinde biraraya geleceği Çarşamba gününü bekleyecek.

Avrupa Birliği adına görüşmeleri yürüten Michel Barnier liderlere, görüşmelerde çözümlenemeyen konularla ilgili brifing verecek.

Brexit adıyla da bilinen görüşmelerin devamı için liderler zirvesinden çıkacak sonuç beklenecek. 

Kaynak: TRT Haber

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