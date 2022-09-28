Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'den vatandaşlarına çağrı: Rusya'yı derhal terk edin
ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, vatandaşlarına Rusya'yı derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.
ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'da kısmi seferberlik sürecinin başlatıldığı hatırlatıldı.
Rusya vatandaşlığına sahip ABD vatandaşlarının da askeri görev için çağrılabileceği bilgisine yer verilen açıklamada, böyle bir durumda ABD'nin söz konusu vatandaşlara yardımcı olamayabileceği duyuruldu.
Rusya’daki ticari uçuşların da kısıtlı bir durumda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Rusya'yı terk etmek isteyen ABD vatandaşlarının buna yönelik ayarlamalarını hızla yapmaları gerektiğinin altı çizildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"ABD vatandaşları, Rusya'ya seyahat etmemelidir ve Rusya'da ikamet eden kişiler, sınırlı ticari seyahat seçenekleri devam ederken Rusya'dan derhal ayrılmalıdır."
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