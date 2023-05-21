ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi

Blinken, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin G7 çerçevesinde Japonya'da bir araya geldi. ABD, Rus saldırganlığına karşı kendilerini savunan Ukraynalı ortaklarına desteğini sürdüreceğini teyit etti.

Biden'dan aldığı yetki doğrultusunda Ukrayna'ya yeni silah ve askeri teçhizat paketini onayladığını duyuran Blinken, Rusya'nın bugün savaşı sonlandırabileceğini, sonlandırana kadar ABD ve müttefiklerin "ne kadar uzun sürerse sürsün" Ukrayna'nın yanında olacağını ifade etti.

Blinken, "Güvenlik yardım paketinde Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için ilave mühimmat, topçu mühimmatı, anti-tank silahları, zırhlı tıbbi tedavi araçları, ağır ekipmanı taşımak için kamyonet ve römorklar ile Ukrayna'nın cephede savunmasını desteklemek için ilave yedek parça ve sefer donanımları bulunuyor." bilgisini paylaştı.

G7 Zirvesi

ABD Başkanı Biden, Japonya’da düzenlenen G7 Zirvesi’nde Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştirmişti.

Biden, 375 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini de duyurmuş, "Ukrayna'nın arkasındayız ve hiçbir yere gitmiyoruz." diye konuşmuştu.

Daha sonra düzenlediği basın toplantısında Biden, "Zelenskiy'den F-16'ları Rus topraklarına girmek için kullanmayacaklarına dair kesin güvence aldım. Ancak Ukrayna topraklarında Rusların olduğu yerlerde kullanabilirler." açıklamasında bulunmuştu.