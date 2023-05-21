Çok Bulutlu 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.05.2023 17:18

ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi sağlayacaklarını duyurdu.

ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi
[Fotograf: Reuters]

Blinken, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin G7 çerçevesinde Japonya'da bir araya geldi. ABD, Rus saldırganlığına karşı kendilerini savunan Ukraynalı ortaklarına desteğini sürdüreceğini teyit etti.

Biden'dan aldığı yetki doğrultusunda Ukrayna'ya yeni silah ve askeri teçhizat paketini onayladığını duyuran Blinken, Rusya'nın bugün savaşı sonlandırabileceğini, sonlandırana kadar ABD ve müttefiklerin "ne kadar uzun sürerse sürsün" Ukrayna'nın yanında olacağını ifade etti.

Blinken, "Güvenlik yardım paketinde Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için ilave mühimmat, topçu mühimmatı, anti-tank silahları, zırhlı tıbbi tedavi araçları, ağır ekipmanı taşımak için kamyonet ve römorklar ile Ukrayna'nın cephede savunmasını desteklemek için ilave yedek parça ve sefer donanımları bulunuyor." bilgisini paylaştı.

G7 Zirvesi

ABD Başkanı Biden, Japonya’da düzenlenen G7 Zirvesi’nde Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştirmişti.

Biden, 375 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini de duyurmuş, "Ukrayna'nın arkasındayız ve hiçbir yere gitmiyoruz." diye konuşmuştu.

Daha sonra düzenlediği basın toplantısında Biden, "Zelenskiy'den F-16'ları Rus topraklarına girmek için kullanmayacaklarına dair kesin güvence aldım. Ancak Ukrayna topraklarında Rusların olduğu yerlerde kullanabilirler." açıklamasında bulunmuştu.

ETİKETLER
ABD Ukrayna
Sıradaki Haber
Afganistan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencileri tebrik etti
18:43
İzmir'de yarın sağanak bekleniyor
18:40
Çin'de oy verme işlemi sona erdi
18:45
6 terörist etkisiz hale getirildi
17:53
Yurt dışında 892 bin 571 kişi oy kullandı
18:00
İsrail hükümeti, haftalık toplantısını Burak Duvarı'nın altındaki tünellerde yaptı
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu, sera ve tarlalara zarar verdi
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu, sera ve tarlalara zarar verdi
FOTO FOKUS
Sosyal medya için drift yapan sürücüye 20 bin 342 TL ceza
Sosyal medya için drift yapan sürücüye 20 bin 342 TL ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ