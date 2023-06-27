Açık 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.06.2023 23:10

ABD'den Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık yeni askeri yardım

ABD, kendi envanterinden Ukrayna'ya yarım milyar dolar değerinde askeri destek paketi açıkladı.

ABD'den Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık yeni askeri yardım

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin bugün, karşı taarruz operasyonlarını desteklemek üzere Ukrayna'ya yeni askeri yardım sağlayacağını duyuran Dalton, yeni paketin, mayın temizleme ekipmanlarını, zırhlı araçları ve topçu mühimmatını içerdiğini bildirdi.

Dalton, paketin ayrıca, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için ve roket saldırılarına karşı hava savunmasını güçlendirecek ek mühimmat içerdiğini kaydetti.

Olivia Dalton, "Başkan (Joe) Biden'ın, pazar günü (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'e dediği gibi, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü Rus saldırganlığına karşı savunan Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da askeri yardım paketinin detaylarını açıkladı.

Söz konusu paketin, ABD ordusunun kendi envanterinden 41. kez yaptığı askeri yardım olduğunu kaydeden Pentagon, yardımın 500 milyon dolar değerinde olduğunu bildirdi.

Pentagon, paketin, Patriot hava savunma sistemleri ve Stingerler ile HIMARS için ek mühimmat ve Bradley zırhlı piyade muharebe araçları dahil, çeşitli ebatlarda topçu mühimmatı içerdiği bilgisini paylaştı.

ETİKETLER
ABD Ukrayna Beyaz Saray
Sıradaki Haber
Fransa'da polis 17 yaşındaki çocuğu öldürdü: Gösteriler büyüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:52
California'da doğa yürüyüşünde kaybolan İngiliz oyuncunun kalıntıları bulundu
00:45
Belarus’tan Polonya plakalı tır ve kamyonlara yasak
00:43
Burkina Faso’da askeri konvoya pusu: 34 ölü, 20 yaralı
00:41
Porsuk Çayı'na giren iki kişiden biri yaşamını yitirdi
00:15
Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşim bölgesini vurdu: 2 ölü, 22 yaralı
00:12
Firari FETÖ hükümlüsü Zonguldak'ta yakalandı
Sakarya'da gün batımı
Sakarya'da gün batımı
FOTO FOKUS
İBB'nin Feshane'de açtığı sergi protesto edildi
İBB'nin Feshane'de açtığı sergi protesto edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ