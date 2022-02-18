ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından, Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan videoda konuşan Büyükelçi Flake, "Türkiye'nin NATO ortağı ve müttefiki olduğu 70 yıl boyunca NATO'nun müşterek güvenliğine yaptığı katkılar, ikili ilişkilerimizin kilit önem taşıyan unsuru olmuştur" dedi.

Flake, güncel birçok zorlu soruna birlikte karşı koydukları Türkiye'nin, kritik öneme sahip bir müttefik olduğunu vurgulayarak "Geçen birkaç yılda Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkılar her zamankinden daha önemli bir noktaya geldi ve Türkiye'nin gösterdiği liderlik, NATO'nun temel ilkelerini şekillendirmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

"Türkiye NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip"

Büyükelçi Flake, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin dünya genelindeki kilit operasyonlara da en fazla katkı sağlayan üçüncü ittifak üyesi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin aynı zamanda NATO'daki en büyük ikinci F-16 savaş uçağı filosuna sahip olduğunu kaydeden Flake, bu ülkenin 2012'den bu yana NATO ve NATO ortağı kara kuvvetlerinin koordinasyonundan ve senkronizasyonundan sorumlu olan Müttefik Kara Komutanlığı Karargahı'na ev sahipliği yaptığını ifade etti.

"Türkiye'nin NATO'ya sağlamaya devam ettiği katkılar, birlikte daha güçlü olduğumuzun açık teminatıdır"

Flake, Türkiye'nin daha önce görülmemiş nitelikteki güvenlik sorunlarının yaşandığı bir dönemde NATO kuvvetlerinin hazırlıklı olmasına öncelik verme, ittifakın caydırıcılık ve savunmaya ilişkin temel ayaklarını destekleme misyonunu ciddiyetle yürüttüğünü dile getirdi.

Büyükelçi Flake, şunları kaydetti:

"İttifak üzerinden Türkiye ile olan ortaklığımızı muhafaza etmeyi ve güçlendirmeyi, ayrıca mevcut ve gelecekteki zorluklara göğüs germek için müşterek savunma kabiliyetlerimizi arttırmayı istiyoruz. Türkiye'nin NATO'ya sağlamaya devam ettiği katkılar, birlikte daha güçlü olduğumuzun açık teminatıdır."