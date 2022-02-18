İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Golan Tepeleri yakınında yer alan Celile bölgesinde, Lübnan tarafından geldiği ifade edilen küçük bir İHA nedeniyle uyarı sirenleri çaldı, Demir Kubbe sistemi ateşlendi.

İsrail ordusuna ait uçak ve helikopterlerin bölgeye intikal ettiği belirtildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Lübnan sınırı ve Golan Tepeleri'ne yakın bu bölgede yaşayanlar, patlama sesi duyduklarını söyledi.