Diyabete karşı ilaç tedavisine dair umutlar güçleniyor.

ABD'de Tip 1 diyabetin gelişimini geciktiren bağışıklık ilacına onay çıktı. Federal İlaç Ofisi'nin kararının, diğer ülkelerden de onay çıkma ihtimalinin önünü açması bekleniyor.

İlaç hastalığın ana kaynağını kontrol altına alabilir

Diyabet tedavisi için ilk kez hastalığın temel nedeni ele alındı.

2019'da yapılan araştırma, ilacın yüksek risk altındaki bazı kişilerde hastalığın gelişmesini ortalama üç yıl geciktirdiğini gösterdi.

Böylece, geliştirilen ilacın sadece semptomları değil, hastalığın ana kaynağını da kontrol altına alabildiği belirtiliyor.

Yeni ilaç, bağışıklık sistemini, insülin üreten pankreas hücrelerine saldırılarını önlemek için yeniden programlıyor.

Dünya çapında 8 milyon 700 bin kişinin Tip 1 diyabet hastası olduğu tahmin ediliyor.