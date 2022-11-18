Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 11:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'den Tip 1 diyabet ilacına onay
[Fotograf: AA]
Amerika Birleşik Devletleri Federal İlaç Ofisi, Tip 1 diyabete karşı bağışıklık sağlayan ilaca onay verdi. Yeni geliştirilen ilacın sadece semptomları değil, hastalığın ana kaynağını da kontrol altına alabildiği belirtiliyor.
Diyabete karşı ilaç tedavisine dair umutlar güçleniyor.
ABD'de Tip 1 diyabetin gelişimini geciktiren bağışıklık ilacına onay çıktı. Federal İlaç Ofisi'nin kararının, diğer ülkelerden de onay çıkma ihtimalinin önünü açması bekleniyor.
İlaç hastalığın ana kaynağını kontrol altına alabilir
Diyabet tedavisi için ilk kez hastalığın temel nedeni ele alındı.
2019'da yapılan araştırma, ilacın yüksek risk altındaki bazı kişilerde hastalığın gelişmesini ortalama üç yıl geciktirdiğini gösterdi.
Böylece, geliştirilen ilacın sadece semptomları değil, hastalığın ana kaynağını da kontrol altına alabildiği belirtiliyor.
Yeni ilaç, bağışıklık sistemini, insülin üreten pankreas hücrelerine saldırılarını önlemek için yeniden programlıyor.
Dünya çapında 8 milyon 700 bin kişinin Tip 1 diyabet hastası olduğu tahmin ediliyor.
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