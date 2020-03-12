ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, küresel sağlık tavsiyesi çerçevesinde, ABD vatandaşlarına yurt dışına seyahat uyarısı düzeyinin 3'e çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarına, Covid-19'un küresel etkisi nedeniyle yurt dışına seyahat etmeyi "tekrar düşünmeleri" tavsiye edildi.

Belli bölgelere seyahat yasağı en üst seviyede

Dünyanın birçok yerinde, yeni tip koronavirüs salgını yaşandığı ve karantinalar ile sınır kısıtlamaları da dahil olmak üzere yolcu hareketliliğini sınırlandırabilecek önlemler alındığı vurgulanan açıklamada, virüs vakası kaydedilmeyen ülke veya bölgelerin bile bildirimde bulunmaksızın seyahati kısıtlayabildiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarısı 4 seviyeden oluşuyor. 1. seviye normal seyahat tedbirlerini kapsarken, en üst 4. seviye seyahat yasağını içeriyor.

Trump yönetimi, Covid-19 sebebiyle mart ayı başında İran, İtalya ve Güney Kore’ye yönelik seyahat yasakları getirmişti. Yasak İran ve Çin'e tamamen uygulanırken, Güney Kore ve İtalya'daki belli bölgelere yönelik seyahat uyarısı da en üst seviye olan 4'e çıkarılmıştı.

Bulaşan kişi sayısı 1300'ü aştı

ABD'de etkili olan Covid-19 salgını nedeniyle dün başkent Washington DC'de "acil durum" ilan edilmişti.

Ülkede şimdiye kadar Covid-19 bulaşan kişi sayısı 1300'ü aşarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükselmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün yeni tip koronavirüsün pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iki hafta içinde, Çin dışında Covid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını aktarmış ve Covid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıklamıştı.