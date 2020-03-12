Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) olumsuz etkilerini hissettirmeye devam ediyor.

Şimdiye kadar birçok hava yolu şirketinin uçuş destinasyonlarını etkileyen salgında, devletler, vatandaşlarına birtakım seyahat uyarılarında bulunuyor.

Hava yolu şirketlerinde 'virüs' düzenlemesi

Salgın sonrası uçuş düzenlemesi yapan bazı hava yolu şirketleri şöyle:

-American Airlines: Çin ve Hong Kong uçuşları 24 Nisan'a kadar askıya alındı.

-Air Canada: İtalya'ya alınan biletlerin ücretsiz olarak yeniden düzenlenmesine izin verilecek.

-Air France: Mart ayı sonuna kadar yapılacak Çin uçuşları iptal edildi.

[Koronavirüs salgını sebebiyle Çin'in birçok bölgesine yönelik uçuşlar iptal edildi. | Fotoğraf: Reuters]

-British Airways: Çin uçuşları 17 Nisan'a kadar askıya alındı. Londra'dan Singapur, Güney Kore ve İtalya'ya 14-28 Mart tarihleri arasında yapılacak uçuşlar ise iptal edildi.

-Lufthansa: Hizmet kapasitesi yüzde 25 düşürüldü. Mart ayı sonuna kadar yapılacak olan 7 bin 100 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

-Qantas Airlines: Uluslararası hizmet kapasitesi yüzde 25 oranında düşürüldü. Çin dışında Tokyo ve Hong Kong gibi merkezlere uçuşlar da askıya alındı.

Avrupa'dan ABD'ye seyahatler yasaklandı

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Avrupa'dan ABD'ye 30 gün boyunca tüm seyahatlerin yasaklandığını duyurdu.

Avrupa Birliğinin gerekli önlemleri almada başarısız olduğunu söyleyen Trump, kısıtlamaların sahadaki duruma göre ayarlanacağını, uygun izlemelerden geçen ABD'liler için istisnaların olacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Detayları, TRT Haber Muhabiri Tuna Şanlı aktardı.https://t.co/fZDPDypalh pic.twitter.com/Olw0pmRlef — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 12, 2020

ABD'de salgın nedeniyle dün başkent Washington DC'de "acil durum" ilan edilmişti.

Ülkede Covid-19 bulaşan kişi sayısı bin 300'ü aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

[Koronavirüs salgını sebebiyle birçok Avrupa kentinde sükunet hakim. Sant'Angelo Kalesi, Roma, İtalya. | Fotoğraf: AFP]

Ölü sayısı artıyor: DSÖ "pandemi" ilan etti

Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 4 bin 639'a çıktı.

Toplam vaka sayısı ise 126 bin 392'ye ulaşmış durumda.

Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom, salgında son 2 hafta içinde vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını belirterek, Covid-19'u pandemi (küresel salgın) olarak niteledi.