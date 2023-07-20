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Dünya
AA 20.07.2023 20:55

ABD'den Rusya'ya savaş ekipmanları yaptırımı

ABD, Rusya'nın askeri ve savaş çabalarını destekleyen ürünlere erişimini engellemek amacıyla 18 kişi ve onlarca kuruluşu yaptırım kapsamına aldı.

ABD'den Rusya'ya savaş ekipmanları yaptırımı
[Fotograf: Reuters]

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ile Dışişleri Bakanlığı, G7 liderlerinin şubat ve mayıs aylarındaki taahhütlerini daha fazla uygulamak üzere harekete geçti.

Rusya'nın askeri ve savaş çabalarını destekleyen ürünlere erişimini engellemek için önlemler alındığı kaydedilen açıklamada, ülkenin metal ve madencilik sektöründen elde ettiği geliri düşürmek, gelecekteki enerji kapasitesini baltalamak, Rusya'nın uluslararası finansal sisteme erişimini azaltmak ve havacılık ile savunma sektörleri için ihtiyaç duyduğu G7 tarafından üretilen teknolojiden mahrum bırakmanın hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, bugünkü yaptırımların Rusya'nın askeri yeteneklerini, savaş alanı malzemelerine erişimini ve ekonomik karlılığını kısıtlama çabalarında bir başka adımı temsil ettiğine işaret ederek, "Rusya, Ukrayna'ya karşı sebepsiz ve acımasız savaşını sürdürdüğü sürece, Rusya'yı ihtiyaç duyduğu teknolojiden mahrum bırakmak ve Rus silah endüstrisinin ikmal kabiliyetini bozmak için yaptırımlar uygulayacağız." ifadesini kullandı.

Bugünkü yaptırımlarda, 18 kişinin yanı sıra, Rusya'nın teknoloji tedarikçileri, ithalatçıları ve geliştiricileri, savunma sanayii sektörünü destekleyen fabrika ve enstitüleri, uluslararası finansal sisteme erişimini sağlayan finans kurumlarının da aralarında bulunduğu onlarca kuruluş hedef alındı.

Öte yandan, Rusya'nın birçok enerji projesine önemli lojistik destek sağlayan Rus nakliye şirketi SASCO'nun ilgisinin olduğu 14 gemi yaptırım listesine dahil edildi.

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