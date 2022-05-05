Türkiye, Kuzey Irak'ta terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor.

İyice köşeye sıkışan örgüt kendine bölgede yeni ortaklar bulma arayışında.

ABD Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı raporda terör örgütünün bu ortaklarından birinin bölgedeki İran destekli milisler olduğu öne sürüldü.

Pentagon Başmüfettişliği, Irak ve Suriye’deki operasyonlara ilişkin Ocak-Mart dönemine ait raporunu kongreye sundu.

Raporda, PKK terör örgütü ile ilgili ilginç bir detay yer aldı.

"Türkiye'nin operasyonları sonrası milisler roket saldırısı düzenledi"

İran destekli milislerin, Irak ve Suriye'deki Türk güçlerine yönelik saldırılarını artırdığı vurgulanan raporda milislerin terör örgütü PKK ile koordineli çalıştıkları bilgisi yer aldı.

Raporda Türkiye'nin Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'yı hedef alan operasyonlarına da yer verildi.

Bölgede İran ile iş birliği içinde olan yeni bir milis grubunun Musul'un kuzeyindeki bir Türk üssüne roket saldırısı düzenlediği belirtildi.

Pentagon'un raporunda terör örgütünün İran destekli Haşdi Şabi ile de bağlantısının olduğuna dikkat çekildi.

