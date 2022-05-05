İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) tarafından yapılan açıklamada, el konulan 23 milyonu aşkın doların ABD Adalet Bakanlığı tarafından Abacha ve ortakları tarafından zimmete geçirildiği tespit edilen paraların bir parçası olduğu bilgisi verildi.

NCA Varlık Reddi Kıdemli Yöneticisi Billy Beattie, yaptığı açıklamada, NCA'nın İngiltere'nin suçluların suç gelirlerini aklamaları için güvenli bir sığınak olmamasını sağlamaya kararlı olduğunu söyledi.

İngiltere'nin bu parayı Nijerya'ya iade edip etmeyeceği henüz açıklanmadı.

ABD hükümeti, daha önce Abacha döneminde yurt dışına 318 milyon dolar kaçırıldığını tespit etmişti.

Afrika'nın "en açgözlü" diktatörü

Dönemin Devlet Başkanı General Abacha tarafından 1993-1998 yılları arasında yurt dışına kaçırılan paraların önemli bir kısmı Batılı bankalarda tutuluyor.

Abacha, 5 yıllık görev süresi boyunca kamudan en az 2 milyar dolar çalmakla suçlanmıştı.

17 Kasım 1993 yılında askeri darbeyle göreve gelen Abacha, ülkenin en çok yolsuzluk yapan lideri olarak biliniyor.

Ülkeyi yönettiği dönemde birçok insan hakkı ihlaliyle suçlanan Abacha, Afrika'nın "en açgözlü diktatörü" olarak tanınıyor.

Abacha, 8 Haziran 1998'de devlet başkanlığı sarayında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.