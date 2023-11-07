ABD'den, İsrail'e yapılan askeri yardımların kullanımına dair "insancıl hukuk" vurgusu

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın toplantısında bir gazetecinin "İsrail'e verilen silahların savaş suçlarında veya sivillere karşı kullanılıp kullanılmadığını takip ediyor musunuz?" şeklindeki sorusu üzerine "ABD'den herhangi bir silah ve askeri yardım alan herhangi bir ülkenin bunları uluslararası insancıl hukukla uyumlu şekilde kullanması gerekmektedir." diyerek, bu maddenin her silah anlaşmasında yer aldığının altını çizdi.

Singh, endişe yaratan bir durum görülmesi halinde, bunu karşı tarafa doğrudan iletmekten çekinmeyeceklerini de belirterek, bu hususu, İsrailli makamlar ile yaptıkları açık ve gizli görüşmelerde ele aldıklarını kaydetti.