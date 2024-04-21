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Dünya
DHA 21.04.2024 11:15

ABD’den İsrail ve Ukrayna’ya 61 milyar dolarlık destek paketi

ABD Temsilciler Meclisi, aylar süren bekleyişin ardından İsrail ve Ukrayna’ya askeri, Gazze, Sudan ve Haiti’ye insani yardımları içeren 61 milyar dolarlık paketi yapılan oylamayla kabul etti. Karar, ABD Senatosu’nda bu hafta görüşülecek.

ABD’den İsrail ve Ukrayna’ya 61 milyar dolarlık destek paketi
[Fotograf: Reuters]

ABD Başkanı Joe Biden, söz konusu kararın ‘dünya sahnesinde ABD liderliğini’ gösterdiğini belirterek, “Bugün, Temsilciler Meclisi'ndeki her iki partinin üyeleri ulusal güvenlik çıkarlarımızı ilerletmek ve dünya sahnesinde Amerikan liderliğinin gücü hakkında net bir mesaj göndermek için oy kullandılar. Bu kritik dönüm noktasında, tarihin çağrısına cevap vermek üzere bir araya geldiler ve aylardır güvence altına almak için mücadele ettiğim acil ihtiyaç duyulan ulusal güvenlik yasasını geçirdiler” dedi.

 

İsrail ve Ukrayna'ya destek

Biden, paketin İsrail ve Ukrayna’ya ‘kritik’ destek sağlayacağını belirterek, “Bu paket İsrail ve Ukrayna'ya kritik destek sağlayacak; Gazze, Sudan, Haiti ve dünyanın dört bir yanındaki çatışmalar ve doğal afetlerden etkilenen diğer yerlere umutsuzca ihtiyaç duyulan insani yardımı sağlayacak ve Hint-Pasifik'te güvenlik ve istikrarı güçlendirecektir. İsrail'in İran'ın eşi benzeri görülmemiş saldırılarıyla karşı karşıya olduğu ve Ukrayna'nın Rusya tarafından sürekli bombardıman altında tutulduğu bir dönemde bu tasarı büyük bir aciliyet arz etmektedir. Meclis Başkanı Johnson, Lider Jeffries ve Temsilciler Meclisi'nde ulusal güvenliğimizi ön planda tutarak oy kullanan iki partili milletvekili koalisyonuna teşekkür etmek istiyorum. Senato'yu bu paketi bir an önce masama göndermeye çağırıyorum ki ben de imzalayıp yasalaştırabileyim ve Ukrayna'ya savaş alanındaki acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere hızla silah ve teçhizat gönderebilelim” ifadelerini kullandı.

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