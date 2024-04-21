Çok Bulutlu 9.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.04.2024 08:15

Japonya'da düşen 2 askeri helikopterin mürettebatından bir kişi ölü bulundu

Japonya'da Izu Takımadaları açıklarında düşen Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait 2 helikopterin mürettebatından bir kişi ölü bulundu.

Japonya'da düşen 2 askeri helikopterin mürettebatından bir kişi ölü bulundu
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

MSDF'nin son açıklamasına göre SH-60K tipi helikopterlerle, takımadalardan Torişima'nın 270 kilometre doğusunda dün gece irtibat kesildi.

Her iki helikopterde de 4'er mürettebatın bulunduğu kaydedilen açıklamada, şimdiye kadar arama faaliyetlerinde bir mürettebatın ölü bulunduğu kaydedildi.

Savunma Bakanı Kihara Minoru, bölgede anti-denizaltı tatbikatı sırasında irtibat kesilen helikopterlerin birbirleriyle çarpıştığı ihtimalinin değerlendirildiğini bildirdi.

Bakan Kihara, SH-60K tip helikopterlerin uçuşlarının askıya alındığını söyledi.

ETİKETLER
Japonya
Sıradaki Haber
Netanyahu 26 milyar dolarlık yardım paketi için ABD Temsilciler Meclisi'ne teşekkür etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:22
Evlilik vaadiyle 126 bin lira dolandıran kadın tutuklandı
08:59
Samsun'da bir kişi silahla kazara kendisini vurdu
08:55
Mardin’de park halindeki otomobil yandı
08:40
81 ilde Narkoçelik-13 operasyonu: 194 gözaltı
07:25
Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
07:58
Yeni haftada hava nasıl olacak?
İrlanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
İrlanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
Hemzemin geçitte mahsur kalan tıra tren çarptı
Hemzemin geçitte mahsur kalan tıra tren çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ