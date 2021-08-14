Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'den İran Devrim Muhafızları'na destek olan "uluslararası petrol kaçakçılığı ağı"na yaptırım
[Fotoğraf: Getty]
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'ne destek veren "uluslararası petrol kaçakçılığı ağının" üyelerine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Antony Blinken, yaptırımların İran petrolünün yabancı müşterilere satışını sağlayan Umman'da bir aracıyı hedef aldığını duyurdu.
İran petrolünü yabancılara satan şirketlerden ikisinin Umman'da yer aldığı ama şirketlerden birinin Liberya'da kayıtlı olduğunu ifade eden Blinken, yaptırım uygulanacak söz konusu aracının Romanya'da da bir şirketi kontrol ettiğini vurguladı.
Blinken, Umman'daki bu aracı kişi ve şirketlere yaptırım uygulayacaklarını söyledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün zararlı faaliyetlerini finanse etmek için petrol satışlarından elde edilen gelirleri kullandığını aktaran Blinken, bu satışların ise yabancı aracılar üzerinden yapıldığına dikkati çekti.
Etiketler: ABD İran ABD İran ilişkileri
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