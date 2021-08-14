ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Antony Blinken, yaptırımların İran petrolünün yabancı müşterilere satışını sağlayan Umman'da bir aracıyı hedef aldığını duyurdu.

İran petrolünü yabancılara satan şirketlerden ikisinin Umman'da yer aldığı ama şirketlerden birinin Liberya'da kayıtlı olduğunu ifade eden Blinken, yaptırım uygulanacak söz konusu aracının Romanya'da da bir şirketi kontrol ettiğini vurguladı.

Blinken, Umman'daki bu aracı kişi ve şirketlere yaptırım uygulayacaklarını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün zararlı faaliyetlerini finanse etmek için petrol satışlarından elde edilen gelirleri kullandığını aktaran Blinken, bu satışların ise yabancı aracılar üzerinden yapıldığına dikkati çekti.