Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 05:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'dan Doğu Timor'a 170 bin doz aşı desteği
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Japonya, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadelesine destek olmak amacıyla Doğu Timor'a 170 bin doz aşı sağlayacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya, COVID-19'a karşı Güney Asya ülkelerine desteğini sürdürüyor.
Birleşmiş Milletler destekli COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kanalıyla Doğu Timor'a 170 bin doz aşı temin edilecek.
Yaklaşık 1,3 milyon nüfuslu Doğu Timor'a tedarikin, hava yoluyla bu hafta sonunda ulaşacağı kaydedildi.
Etiketler: Japonya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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