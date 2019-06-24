ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki gerginliğin artması üzerine İran'a yeni yaptırımlar içeren kararnameyi imzaladı.

Hamaney'i hedef alan yaptırımlar

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptırımların öncelikli olarak İran dini lideri Ali Hamaney'i hedef alacağını söyledi.

Trump, yaptırımları İran'ın geçen hafta ABD'nin insansız hava aracını düşürmesine tepki olarak imzaladığını vurguladı.

ABD ayrıca, bu ayın başlarında Umman Körfezi girişinde iki petrol tankerinin patlaması olayında da İran'ı suçladı. İran ise suçlamaları reddetti.

Tahran görüşmeye yanaşmıyor

Washington, İran'ın nükleer programını durdurmak için geçen yıldan beri Tahran'a defalarca yaptırım uyguladı.

Trump, İran liderleriyle görüşmeye açık olacağını söyledi, ancak Washington yaptırım uygulamaya devam ettikçe Tahran görüşmeye yanaşmıyor.

Kaynak: REUTERS