Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 04:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD’den "Demir Kubbe" kesintisi
ABD'de, İsrail'e yönelik askeri yardım fonunda 1 milyar dolarlık kesintiye gidildi.
Temsilciler Meclisi'nde federal hükümeti 3 Aralık'a kadar finanse edecek geçici bütçe görüşüldü.
Görüşmede, İsrail'in "Demir Kubbe" adı verilen füze sistemini yenileyebilmesi için ayrılacak ek finansman desteğine Demokratlar'dan itiraz geldi.
İtiraz üzerine, İsrail'e yapılacak 1 milyar dolarlık "Demir Kubbe" yardımı geçici bütçe metninden çıkarıldı. Tahsisatlar Komitesi, İsrail yardımlarını daha sonraki bir yasaya ekleyeceklerine dair söz verdi.
ABD, geçen yıl İsrail'e "Demir Kubbe" sistemini yenilemesi için 1 virgül 6 milyar dolar yardımda bulunmuştu.
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