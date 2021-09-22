Temsilciler Meclisi'nde federal hükümeti 3 Aralık'a kadar finanse edecek geçici bütçe görüşüldü.

Görüşmede, İsrail'in "Demir Kubbe" adı verilen füze sistemini yenileyebilmesi için ayrılacak ek finansman desteğine Demokratlar'dan itiraz geldi.

İtiraz üzerine, İsrail'e yapılacak 1 milyar dolarlık "Demir Kubbe" yardımı geçici bütçe metninden çıkarıldı. Tahsisatlar Komitesi, İsrail yardımlarını daha sonraki bir yasaya ekleyeceklerine dair söz verdi.

ABD, geçen yıl İsrail'e "Demir Kubbe" sistemini yenilemesi için 1 virgül 6 milyar dolar yardımda bulunmuştu.