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Dünya
AA 23.12.2024 22:10

ABD'den Çin'in çip üretimine yönelik yeni soruşturma

ABD yönetimi, otomobiller, ev eşyaları ve savunma sistemleri gibi çeşitli alanlarda kullanılan eski tip Çin yarı iletkenlerine yönelik soruşturma başlattığını bildirdi.

ABD'den Çin'in çip üretimine yönelik yeni soruşturma
[Fotograf: İHA]

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, Çin'in yarı iletken endüstrisini hakimiyet altına almaya yönelik eylem, politika ve uygulamalarına ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Çin'in yarı iletken endüstrisinde yerel ve küresel pazarlara hakim olmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, ülkenin yerlileştirme ve kendi kendine yeterliliği sağlamak için kapsamlı rekabete aykırı ve piyasa dışı yöntemler kullandığı öne sürüldü.

Açıklamada, Çin'in eylemleri, politikaları ve uygulamalarının ABD ve diğer ekonomiler üzerinde zararlı etkileri olduğuna işaret edilerek, bunların ABD'nin rekabet gücünü, tedarik zincirlerini ve ekonomik güvenliğini zayıflattığı aktarıldı.

Soruşturmanın ilk etapta Çin'in savunma, otomotiv, tıbbi cihazlar, havacılık, telekomünikasyon, elektrik üretimi ve elektrik şebekesi gibi kritik sektörlere yönelik alt ürünlerde bileşen olarak kullanılanlar dahil olmak üzere eski tip yarı iletken üretimine odaklanacağı bildirilen açıklamada, aynı zamanda silisyum karbür alt katmanlarının üretimine dair eylem, politika ve uygulamalarının da inceleneceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, soruşturmanın, hükümetin Amerikalı işçiler ve işletmeleri destekleme, kritik tedarik zincirlerinin dayanıklılığını artırma ve çip sektörüne yapılan yatırımları destekleme konusundaki kararlılığının altını çizdiğini vurguladı.

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