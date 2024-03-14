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Dünya
İHA 14.03.2024 20:29

ABD’den 3 Yahudi yerleşimciye ve 2 yasadışı karakola yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına karışan 3 Yahudi yerleşimciye ve 2 yasadışı karakola yaptırım uyguladı.

ABD’den 3 Yahudi yerleşimciye ve 2 yasadışı karakola yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına karışan 3 Yahudi yerleşimciye ve 2 yasadışı karakola yaptırım uygulandığı belirtildi.

Yaptırım uygulanan 2 yasadışı karakolun Ocak 2021'de kurulan Tirza Vadisi karakolu olarak da bilinen Moshe'nin Çiftliği ve Halamish yerleşiminin yakınındaki Zvi'nin Çiftliği olduğu belirtildi.

Yaptırım uygulanan 3 Yahudi yerleşimcinin ise söz konusu karakolları işleten Moshe Sharvit ve Zvi Bar Yosef ile Neriya Ben Pazi olduğu ifade edildi.

ABD, geçtiğimiz ay 4 Yahudi yerleşimciyi yaptırım listesine almıştı. 

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