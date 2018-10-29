  • 29 EKIM 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.546
    EURO 6.324
  • BIST 90541.53
    ALTIN 219.606
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

ABD'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Mesajına "ABD hükümeti adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümünü kutlayan Türk halkını tebrik ediyorum." ifadeleriyle başlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "İki ülke arasındaki sağlam ortaklık vatandaşlarımızın güvenliği ve refahı için çok önemlidir ve özgürlük, refah, istikrar ve hukukun üstünlüğü gibi önemli ortak hedefleri güçlendirir." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeop, NATO müttefiki iki ülkenin, dünya çapında barış ve refahı teşvik etmek için onlarca yıldır birlikte çalıştığına dikkati çekerek, "Afganistan ve Suriye'deki güvenlik iş birliğimiz güçlü ve devam eden ortaklığımız, bölgesel tehditlere karşı koymada kritik öneme sahip." yorumunu yaptı.

Pompeo mesajında şu ifadelere yer verdi:

"(Türk halkı) bu yıl dönümünü kutlarken, biz de iki ülke arasındaki bağları yeniden tasdik ediyor ve ortak ilgi alanlarımıza ve geçmişimizin güçlü bağlarına dayanarak gelecekte iş birliğine yönelik çabaları genişletmeyi dört gözle bekliyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER