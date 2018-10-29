Bağdat'tan 'IKBY'deki sınır kapılarının kontrolü bizde değil' açıklaması

Irak Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Kazım Akabi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) sınır kapılarının idaresinin merkezi yönetimin kontrolünde olmadığını belirterek, söz konusu sınır kapıların kontrolünün Bağdat'a geçmesi için yeni hükümetin atması gereken adımlar olduğunu söyledi.

Akabi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, IKBY'deki sınır kapılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akabi, bu sınır kapılarının Bağdat merkezi hükümetinin kontrolü dışında bulunduğunu ifade etti.

"IKBY'deki sınır kapıları halen oraya bağlı çalışıyor. Vaktiyle merkezi yönetimin kontrolüne geçmesi gerektiği yönünde çıkan karar sonrası bu sınırların Bağdat'a teslimi konusunda IKBY ile ikili ön anlaşmalar imzaladık. IKBY'deki yetkililerin bu konudaki tutumu gayet olumluydu. Ancak şu an bu konuda engeller mevcut."

Akabi, ülkedeki tüm sınır kapılarının tek bir yönetimin kontrolü altında toplanması ve birden fazla gümrük kapısından kurtulmak için Adil Abdulmehdi hükümeti ve IKBY'nin atması gereken adımlar olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile yeni sınır kapısının durumu

Türkiye ile Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılması durumuna ilişkin bir soru üzerine Akabi, şunları söyledi:

"Türkiye ile yeni sınır kapısı konusundaki görüşmelerimiz eskiye dayanıyor. Bunun için kurulan komiteye başkanlık ettim. Yeni sınır kapısı Duhok'tan mı yoksa Musul'dan mı geçecek gibi 4 ayrı alternatif bulduk ve bunu eski Başbakan Haydar el-İbadi'ye ilettik. Halen bu konuda cevap bekliyoruz."

Irak Sınır Kapıları Kurumu Başkanı ayrıca Erbain törenleri münasebetiyle ülkeye giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısına ilişkin de bilgi verdi.

Başta İran olmak üzere birçok ülkeden ziyaretçilerin Irak'a geldiğini kaydeden Akabi, "Erbain için 1 milyon 800 bin yabancı ziyaretçi Kerbela'ya giriş yaptı. Bunlardan Arap asıllı olanlar 79 bin 171, İranlılar dışındaki yabancılar ise 128 bin 799 kişi. Geri kalanlar da İranlı ziyaretçilerden oluşuyor." diye konuştu.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 72 kişinin, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela şehrinde şehit edilişi, her sene Aşura Günü'nde anılıyor. Hicri takvime göre Aşura Günü'nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine Erbain (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor.

Kaynak: AA