ABD'deki siyahi toplum liderleri ırkçılıktan kaynaklı sorunları tartıştı

New York’ta yapılan “Tehdit Altında Rüya ile İlgilenme” başlıklı kongrede siyahilerin seçme hakkı, ülkede uğradığı ırkçı ayrımcılıklar ve polis şiddeti gibi konular masaya yatırıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan NAN Kurucu Başkanı rahip Al Sharpton, “Cezai adalet sistemini reforme etmek, ekonomi, eğitim, suç gibi sorunlarla uğraşmak gibi her zaman mücadele ettiğimiz sorunları ele almak için bundan daha iyi bir zaman yok.” dedi.

Sharpton, sivil haklar lideri Martin Luther King’in ırkçılığın olmadığı bir dünyayı resmeden “rüya”sını gerçekleştirmek için hak mücadelesinde birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğine vurgu yaptı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın da katıldığı, siyahi toplumdan yüzlerce kişinin doldurduğu salonda daha sonra Sharpton, ünlü siyahi TV ve sinema oyuncusu Kerry Washington ile “seçme hakkı” üzerine bir oturum düzenlendi.

Gün boyu süren programlar arasında en dikkati çekenlerden biri de son yıllarda ABD’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmiş siyahilerin aile üyelerinin konuştuğu panel oldu.

ABD polisinin hesap verebilirliğini sağlamanın ve gelecekteki benzeri trajedileri önlemenin yollarının tartışıldığı panelde, bu yılın başında Tennessee’de polis tarafından dövülerek hayatını kaybeden Tyre Nichols’un annesi Row Vaughn Wells, polis uygulamalarında reform yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Anne Wells, "Irkçılığa karşı mücadeleye devam edeceğiz ve bu yaşanan trajedilerin başka bir Tyre, Ahmaud Arbery veya Trayvon Martin'in başına gelmemesini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde 29 yaşındaki Tyre Nichols, 7 Ocak'ta polis tarafından "dikkatsiz araç kullandığı" gerekçesiyle arabasından indirilerek gözaltı işlemi sırasında feci şekilde dövülmüş, hastaneye kaldırılan siyahi genç, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Sivil hakları avukatı Ben Crump’ın moderatörlüğünü yaptığı söz konulu panelde Tyre Nichols’un annesinin dışında polis şiddetine maruz kalarak ölümleri toplumda büyük tepki çeken George Floyd, Ahmaud Arbery, Eric Garner ve Amir Locke’nin aile üyeleri de yer aldı.

Kongreye siyahi toplumun ileri gelen temsilcilerinin yanı sıra başta ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg olmak üzere, Biden yönetiminden üst düzey birçok yetkilinin katılması bekleniyor.