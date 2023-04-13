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Dünya
AA 13.04.2023 05:58

Katar ve Bahreyn arasında yeni dönem

Katar ve Bahreyn, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına karar verdi.

Katar ve Bahreyn arasında yeni dönem
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Katar resmi haber ajansı QNA'nın bildirdiğine göre, karar, Katar-Bahreyn İzleme Komitesi'nin ikinci toplantısı sonunda alındı.

Ortak Hukuk ve Ortak Güvenlik komitelerinin ilk toplantısının sonuçlarının ele alındığı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreterliği'nde bir araya gelen Katar Bahreyn İzleme Komitesi'nde gündemdeki konular masaya yatırıldı.

Her iki taraf, ilişkilerin yeniden kurulması adımının, ikili ilişkileri geliştirme, Körfez entegrasyonunu ve birliğini destekleme konusundaki karşılıklı arzudan ve devletler arasındaki eşitlik, egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve iyi komşuluk ilkelerine saygıdan kaynaklandığını vurguladı.

Suudi Arabistan'da 5 Ocak 2021'de düzenlenen El-Ula zirvesi ile Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn Arap dörtlüsü tarafından Katar'a karşı 3 yıldan fazla bir süre önce ilan edilen boykot sonlandırılmıştı. Ancak Doha ile Manama arasında henüz çözülmemiş sorunların varlığı sebebiyle diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması gecikmişti.

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