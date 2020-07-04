Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD'deki silahlı saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti
ABD'nin Alabama eyaletinde bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alabama eyaletine bağlı Hoover kentindeki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi.
Silahlı saldırıda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı, 8 yaşındaki bir erkek çocuk hayatını kaybetti.
Polis, saldırının kaç kişi tarafından yapıldığının henüz bilinmediğini açıkladı..
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: abd silahlı saldırı çocukSon Güncelleme: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 10:03
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