Adını vermek istemeyen güvenlik yetkilisi, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, korsanların, ülkenin Niger Delta bölgesinde Norveç gemisine saldırı düzenlediğini belirtti.

Yetkili, saldırıda korsanların mürettebattan 9 kişinin kaçırdığını kaydetti. Öte yandan liman yetkilileri, güvenlik güçlerinin denizcileri bulmak için operasyon başlattığını duyurdu.

Dünyanın en tehlikeli körfezi

Sık sık korsan saldırılarıyla anılan Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.

Geçen sene aralık ayı başında korsanlar, körfezde Angola'dan Togo'ya giden Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine saldırı düzenlemiş, gemideki 20 Hint denizciyi kaçırmıştı.

Korsanlar, Kasım 2019'da da Benin'in ekonomik başkenti Kotonu'ya 9 mil uzaktaki sularda seyreden Norveç menşeli kargo gemisine saldırı düzenlemiş, kaptanla birlikte gemideki 8 kişilik mürettebatı alıkoymuştu.

Geçen yıl temmuz ayında da Nijerya açıklarında silahlı kişiler, bir Türk gemisine saldırarak 18 kişilik Türk mürettebattan 10'unu fidye için kaçırmıştı. Kaçırılan gemiciler, Nijerya güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarılmış, Abuja'daki Türk Büyükelçiliğine teslim edilmişti.