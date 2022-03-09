Polis yetkilerince yapılan basın açıklamasında, polislerin bölgede bir mağazanın önünde yaşanan olaya müdahale etmesi üzerine polis ile şüpheliler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada, bir polisin yanı sıra bir şüphelinin de öldüğü açıklandı.

Ayrıca 2 polisin de yaralandığı ve yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Yaşananlara dair yeterince ayrıntı verilmezken, polisin bugün basın toplantısı düzenleyerek daha fazla ayrıntı vereceği bildirildi.