ABD’nin Milwaukee şehrinde bir kadın otobüs şoförü, bir kavşaktan geçtiği sırada, yolun karşı tarafında kaldırımda yalnız başına yürüyen bir bebeği fark etti.

Kadın şoför, hemen otobüsü kenara çekip, koşmaya başlayarak, bebeği tam yola çıkacağı sırada yakaladı.

Dondurucu soğukta üzerinde sadece tulum bulunan 1 yaşındaki kız bebeğe yolcular hemen yardımda bulundu. Bir yolcu montuyla bebeği sardı, minik bebek ise şoförün kucağında uyuya kaldı.

Daha sonra itfaiye ve polis ekipleri gelerek bebeği teslim aldı.

Dikkatiyle olası bir kazanın önüne geçen otobüs şoförü, ABD medyasında kahraman olarak nitelendirildi.

Kaynak: TRT Haber