ABD'de yavaşlayan enflasyon faiz artışı beklentilerini şimdilik masadan kaldırdı

Ülkede TÜFE, ekimde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Piyasa beklentileri TÜFE'nin bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artması yönündeydi. Enflasyon eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,7 olmuştu.

Geçen ay barınma fiyatlarında devam eden artış, benzin fiyatlarındaki düşüşle dengelendi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ekimde aylık yüzde 0,2 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. Bu dönemde yıllık yüzde 4 olan çekirdek enflasyon ise 2 yılın en düşük seviyesini gördü. Çekirdek enflasyondaki yavaşlama, temel fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etti.

Verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili faizi, 15 baz puandan fazla azalarak yüzde 4,5'e düştü ve son yedi haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Yumuşama sinyali veren istihdam verilerinin ardından enflasyonun yavaşladığı gösteren veriler, Fed'in temmuz ayında son faiz artırımını gerçekleştirmiş olabileceğini ortaya koydu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek dönemde faiz artışı ihtimali neredeyse ortadan kalkarken, Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayabileceğine yönelik öngörüler şekillendi.

ABD'nin büyük bankaları faiz tahminlerinde ayrışıyor

Morgan Stanley, ekonomistleri enflasyonun soğuması nedeniyle Fed'in gelecek iki yıl içinde büyük faiz indirimleri yapmasını öngörürken, Goldman Sachs analistleri, para politikasının gevşetilmesine daha geç başlanmasını ve daha düşük faiz indirimleri yapılmasını bekliyor.

Ekim ayı enflasyon verileri öncesinde yayımladığı gelecek yıla ilişkin görünüm raporunda Morgan Stanley araştırmacıları, Fed'in Haziran 2024'te, ardından eylülde ve dördüncü çeyrekten itibaren her toplantıda 25'er baz puanlık faiz indirimlerine başlayacağını, böylelikle politika faizinin 2025 sonuna kadar yüzde 2,25-2,50 aralığına düşeceğini belirtti.

Goldman Sachs ise ilk 25 baz puanlık indirimi 2024'ün son çeyreğinde, ardından 2026 ortasına kadar her çeyrekte yapılacak indirimlerle politika faizinin toplam 175 baz puan azalışla federal fon oranının yüzde 3,5-3,75 aralığına düşmesini öngördü.