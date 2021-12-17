ABD'ta New York'ta yer alan çok katlı bir binada yangın çıktı.

4’üncü katta çıkan yangının ardından 2 kişi dairenin dışındaki boruya tutunarak aşağı indi. Bina dışında bekleyen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yangından kaçan 2 kişiye yardım etti.

1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

New York İtfaiye Departmanı tarafından müdahale edilen yangında, 1 kişi hayatını kaybederken, 4’ü itfaiye eri toplam 8 kişi yaralandı.

Yangının çıkış nedenini henüz bilinmezken, dairenin içinde birkaç elektrikli bisiklet bulunduğu ve yangının bisikletlerdeki bir elektrik kaçağının neden olabileceği belirtildi.