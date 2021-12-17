Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 21:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
ABD'de yangın: 4'üncü kattan boruya tutunarak aşağı indiler
New York'ta bir apartmanın 4’üncü katında yangın çıktı. Yangından kaçan 2 kişi, binanın dışındaki boruya tutunarak aşağı indi.
ABD'ta New York'ta yer alan çok katlı bir binada yangın çıktı.
4’üncü katta çıkan yangının ardından 2 kişi dairenin dışındaki boruya tutunarak aşağı indi. Bina dışında bekleyen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yangından kaçan 2 kişiye yardım etti.
1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
New York İtfaiye Departmanı tarafından müdahale edilen yangında, 1 kişi hayatını kaybederken, 4’ü itfaiye eri toplam 8 kişi yaralandı.
Yangının çıkış nedenini henüz bilinmezken, dairenin içinde birkaç elektrikli bisiklet bulunduğu ve yangının bisikletlerdeki bir elektrik kaçağının neden olabileceği belirtildi.
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