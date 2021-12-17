Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 21:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy ile Johnson görüşmesinde gündem Ukrayna'nın güvenliği
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya ilişkin güvenlik durumunu telefonda görüştü.
Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasındaki görüşmede taraflar gerginliği azaltma ve Donbas krizinin barışçıl çözümü konularını ele aldı.
Zelenskiy, ülkesinin ilişkin güvenlik durumu hakkında bilgi verirken Johnson, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteklerini yineledi.
"İngiltere'nin G7'deki liderliğine minnettarız"
Ayrıca Zelenskiy, Rusya'nın hareketlerine cevap oluşturma konusunda İngiltere'nin G7'deki liderliğine minnettar olduklarının altını çizdi.
İki lider, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının silah olarak kullanımının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Etiketler: Boris Johnson İngiltere Ukrayna Rusya
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