ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından güncellenen verilere göre, geçen hafta ABD'deki yeni vakaların yüzde 59'unu Omicron varyantı oluşturdu.

Bu oranının, bir önceki haftaya kıyasla Omicron'a bağlı vaka sayısında yüzde 23 artış olduğu anlamına geldiği söylendi.

CDC tarafından 21 Aralık'ta yapılan açıklamada ise, Omicron'un, ülkedeki vakalarda görülme sıklığının önceki haftalara nispeten 6 kat arttığı ve vakaların yüzde 73'ünü oluşturduğu dile getirilmişti.

Hastane sistemi ve eyalet yetkililerinden derlenen bilgilere göre, ülkede ilk kez 1 Aralık'ta California'da tespit edilen Omicron varyantının, 22 Aralık'ta 50 eyalette birden görüldüğü duyurulmuştu.

Ülkede son durum ne?

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 511 bin 433 artışla 52 milyon 794 bin 834 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 1761 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde COVID-19 kaynaklı can kaybı sayısı 818 bin 371'e ulaştı.

California 5 milyon 327 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 530 bin vakayla Texas ve 3 milyon 936 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 76 bin 175 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 75 bin 485'e, Florida'da ise 62 bin 389'a çıktı.

ABD'de, Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 77,6'sına en az bir doz, yüzde 65,7'sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 32,3'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 242 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 205 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 66 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.