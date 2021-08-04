Olay, Frontier Airlines şirketinin Philadelphia-Miami uçuşunda yaşandı.

NBC'nin haberine göre, Maxwell Berry isimli yolcu, 2 kadın uçuş görevlisini taciz etti ve diğer bir erkek personele yumruk attı.

Yolcuların yardımıyla etkisiz hale getirilen Berry, uçak koltuğuna koli bandıyla bantlandı.

[Maxwell Berry isimli yolcu | Fotoğraf: Reuters]

22 yaşındaki adam, Miami Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Olaya karışan uçuş görevlilerinin prosedür gereği ücretsiz izne çıkarıldığı bildirildi.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan personel dahil tüm uçuş görevlileri için destek vurgusu yapıldı.