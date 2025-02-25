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Dünya
AA 25.02.2025 04:53

ABD'de uçağın içi dumanla kaplandı, yolcular tahliye edildi

ABD'nin Georgia eyaletinde, Delta Hava Yolları'na ait uçağın kabininin dumanla kaplanması üzerine yolcular tahliye edildi. Kaynağın nedenini öğrenmek için yetkililer soruşturma başlattı.

ABD'de uçağın içi dumanla kaplandı, yolcular tahliye edildi

ABD Federal Havacılık İdaresi(FAA), Delta Hava Yollarına ait Boeing 717 tipi yolcu uçağının, Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan sonra kabin içinde görülen "pus veya duman" nedeniyle havalimanına geri döndüğünü duyurdu.

Delta Hava Yolları ve FAA yaptıkları açıklamalarda, 94 yolcu, 2 pilot ve 3 uçuş görevlisi bulunan uçağın, South Carolina eyaletine gittiği sırada yaşanan sorun nedeniyle Atlanta'ya döndüğü ve güvenli şekilde iniş yaptığını belirtti.

Bazı yolcuların sosyal medyada paylaştığı video kayıtlarında, uçaktaki yolcuların, kabindeki dumandan etkilenmemek için baş ve yüzlerini elbiseleriyle örttüğü, iniş sonrası ise kaydırak aracılığıyla uçağı terk ettikleri görüldü.

Delta yetkilileri, yaşanan sorun nedeniyle yolculardan özür dilerken, FAA yetkilileri problemin kaynağı konusunda soruşturma başlatıldığını belirtti.

ABD'deki uçak kazaları arttı

FAA, 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir yolcu uçağıyla "Black Hawk" tipi bir askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuş, kazada 67 kişi hayatını kaybetmişti.

1 Şubat'ta Philadelphia kentinde hava ambulansının bir alışveriş merkezi yakınına düşmesi sonucu uçaktaki 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan 17 Şubat'ta da yine Delta Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı, Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir havalimanına inişi sırasında ters dönmüş, 80 kişi taşıyan uçaktaki yolculardan 18'i yaralanmıştı.

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