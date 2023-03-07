California'daki Griffith Park'ta yaşamını sürdüren ve geçen yıl sonunda ölen dağ aslanı P-22, yok olma tehlikesi altındaki türü için son 10 yıldır sembol olarak biliniyordu.

P-22'nin kalıntılarının, gömülmesi ya da araştırılmasına dair kabileler ve doğal yaşamla ilgili çalışmalar yapan bilim insanları arasında tartışmalara yol açtığı belirtiliyor.

Bilim insanları ve doğa aktivistleri, P-22 ile ilgili araştırmalar yapmak üzere aslanın kalıntılarını incelemek isterken yerliler, dağ aslanlarını "akraba" ve "öğretmen" olarak gördükleri gerekçesiyle inceleme için örnekler alınmasının "saygısızlık" olduğunu savunuyor.

California'daki yerlilerden Chumash, Tataviam ve Gabrielino kabileleri de inceleme için alınan örnekler dahil aslanın tüm kalıntılarının gömülmesi çağrısında bulunmuştu.

Doğal alanları koruma aktivistleri, bilim insanları ve kabileler arasındaki görüşmelerin mutabakata ulaşıp ulaşmadığı bilinmezken dağ aslanı, Santa Monica Dağları'ndaki bir bölgeye gömüldü.

Düzenlenen cenaze töreninde P-22, çok sayıda yerlinin katılımıyla, yerel şarkılar ve tütsüler eşliğinde toprağa verildi.

Los Angeles Doğal Tarih Müzesi ise "P-22'nin ölümü hepimizi derinden etkiledi ve doğal yaşamı muhafaza ikonu olarak saygı gösterilecek." açıklamasında bulundu.