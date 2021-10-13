ABD'de, yakından izlenen bir enflasyon göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Haziran ayındaki yüzde 0,9'luk yüksek artıştan çok daha yavaş şekilde bir aylık hızda yükseldi.

Tüm kalemler için tüketici fiyat endeksi, ay için yüzde 0.4 arttı. Yıllık bazda, fiyatlar yüzde 5,3 ve Ocak 1991'den bu yana en yüksek olan tahmine kıyasla yüzde 5,4 arttı.

2008'den beri en yüksek yıllık enflasyon

Temmuz ayında TÜFE'deki 12 aylık artış, ABD ekonomisinin yeniden açılmasının geniş ürün yelpazesine olan talebi artırmasıyla birlikte, Haziran ayındaki yüzde 5,4'lük artışla, Ağustos 2008'den bu yana en yüksek yıllık enflasyon oranına ulaştı.

Son zamanlarda COVID-19 aşılarıyla daha güvenli hale getirilen seyahat, eğlence ve konaklama harcamaları, dışarıda yemek yeme ve diğer tüketici faaliyetlerinde yaşanan keskin artış, büyük ölçüde ekonomistlerin beklentileriyle uyumlu olarak fiyat artışına neden oldu.

Gıda alanında TÜFE, Temmuz ayında yüzde 0,7 ve son 12 ayda yüzde 3,4 arttı.

Enerji fiyatları da Temmuz ayında yüzde 1,6 arttı.

Bununla birlikte, gıda ve enerji fiyatları olmadan aylık enflasyon hızı Haziran ayına göre keskin bir şekilde düştü.

FED geçici olduğunu öne sürüyor

Federal Rezerv yetkilileri mevcut enflasyonu “geçici” olarak nitelendirdi ve bunun önümüzdeki aylarda büyük ölçüde azalmasını bekledikleri tedarik zinciri ve talep sorunlarına bağladı.

Crossmark Global Investments'ın baş yatırım sorumlusu Bob Doll, "Yiyecek ve enerji daha değişkendir, ancak sorun buradadır. İnşallah tedarik sıkıntısı sorunumuzu çözmeye başlarız. Ancak ortalık yatıştığında, enflasyon son on yılda olduğu yerde sıfırdan yüzde 2'ye geri dönmeyecek” dedi.