Putin, ülkesinin Avrupa'ya gaz sevkiyatına ilişkin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirdiğine vurgu yaptı.

Avrupa'ya gaz sevkiyatının artırıldığına dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı, sene sonuna kadar gaz sevkiyatının maksimum seviyeye çıkarılacağını söyledi.



ABD'nin Avrupa'ya ihraç ettiği sıvılaştırılmış doğal gazı azalttığına da değinen Putin, bu durumun Avrupa'da paniğe yol açtığını kaydetti.

Vladimir Putin, Kuzey Akım 2 projesinin Avrupa'daki doğal gaz krizini önemli ölçüde hafifleteceğini söyledi.

Avrupa'nın enerji güvenliğini güçlendirmek için Batılı ortaklarla çalışılmaya devam edildiğini vurguladı.

Pandeminin etkisine dikkat çekti

Salgın dönemi nedeniyle yaşanan krizin, küresel enerji piyasalarını derinden etkilediğine işaret eden Putin, "Geçen yıl küresel enerji tüketimi yüzde 4,7 düştü. Bu düşüş sektör için son 70 yılda yaşanan en ciddi şoktu. Talepteki düşüş nedeniyle fiyatlar da düzeltmeye gidildi, örneğin Avrupa'da doğal gaz maliyeti 2018'e kıyasla 2,5 kat düştü." diye konuştu.

Petrol piyasalarında da önemli gelişmelerin yaşandığını anımsatan Putin, "Hiçbirimiz, petrol fiyatlarının tarihte ilk defa eksi bir değere düşeceğine inanamazdık. Ancak geçen yıl petrolü depolamak, petrolün kendisinden daha pahalı hale geldi." görüşünü paylaştı.

Avrupa'da yaşanan enerji kriziyle ilgili Rusya'nın "destek vermeye" hazır olduğunu belirten Putin, "Gaz sevkiyatını daha fazla artırmamız istenirse, artırmaya hazırız. Ortaklarımızın bizden istediği kadar artırabiliriz. Asla reddetmedik." ifadesini kullandı.

Silahlanma yarışı nedeniyle ABD'ye suçlama

Konuşmasında küresel siyasi gelişmelere yer veren Putin, "Silahlanma yarışı maalesef hızlanıyor. Bu yarış, ABD'nin Anti-Balistik Füze Antlaşması'ndan çekilmesiyle başladı." diye konuştu.

ABD'nin, Afganistan'da bir trajediye neden olduğunu vurgulayan Putin, "Özgürlük ve demokrasi, belirli bir halkın kültürü ve gelenekleriyle ilişkilendirilemez. ABD, Afgan halkının geleneklerine, kültürüne ve tarihine meydan okuyarak, Afganistan'a girdi. Sonuç ise trajedi oldu." düşüncesini dile getirdi.

Güney Çin Denizi'ndeki sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini anlatan Putin, "Güney Çin Denizi'ndeki tüm sorunların, dış müdahale olmadan, uluslararası hukuk kapsamında çözülmesi için bölge ülkelerine fırsat verilmesi gerektiğine inanıyoruz." yorumuna yer verdi.