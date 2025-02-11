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Dünya
AA 11.02.2025 11:22

ABD'de Trump yönetimine "mülteci kabul programı"nın askıya alınması nedeniyle dava açıldı

ABD'ye "Mülteci Kabul Programı'nı (USRAP)" askıya alan Başkan Donald Trump'a, birçok yardım ajansı tarafından ortak dava açıldı.

ABD'de Trump yönetimine "mülteci kabul programı"nın askıya alınması nedeniyle dava açıldı

ABD'de "Uluslararası Mülteci Yardım Projesi", birçok "mülteci" yardım ajansı adına Trump yönetimine dava açtı.

Seattle Bölge Mahkemesinde açılan davada, Trump yönetiminin USRAP'yi askıya alma kararının "yasa dışı" ilan edilmesi talep edildi.

"Uluslararası Mülteci Yardım Projesi" avukatlarından Melissa Keaney, Kongrenin iradesinin "bir kalem darbesiyle yok sayılamayacağını" belirterek "ABD'nin mültecileri korumak için ahlaki ve yasal bir yükümlülüğü var. Bu yasa dışı askıya alma ne kadar uzun sürerse sonuçları da o kadar vahim olacaktır." ifadelerini kullandı.

Trump 20 Ocak'ta USRAP'yi askıya alan başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın da kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

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