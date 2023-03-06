UMass yetkilileri, öğrencilerinin katıldığı eğlence gecesinde "TikTok BORG trendi"nin yol açtığı aşırı alkol tüketimi yüzünden 28 ambulansın olay yerine sevk edildiğini bildirdi.

Zehirlenen öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını aktaran yetkililer, olayın ciddiyeti nedeniyle bölgedeki birçok devlet kurumunun seferber olduğunu kaydetti.

Bölge polisi, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını belirtti.

UMass yetkililerince yapılan açıklamada, hafta sonu etkinliklerinin gözden geçirileceği ve alkol tüketimi konusundaki eğitimin artırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, üniversiteye katılan öğrencilere aşırı içki tüketiminin yol açtığı psikolojik ve sağlık riskleri konusunda eğitim verildiği hatırlatıldı.

ABD'deki üniversitelerde son zamanlarda sıkça gündeme gelen "TikTok BORG trendi", Çinli sosyal medya platformunda "zararı azaltılmış" içki içme yöntemi vadeden yeni bir moda.

"Blackout rage gallon" anlamına gelen BORG, su, votka, kafeinli tatlandırıcı ve elektrolitlerle yapılan alkollü içeceği ifade ediyor.